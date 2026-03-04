【北京共同】米ブルームバーグ通信は3日までに、中国がイランに対してホルムズ海峡でカタール産の液化天然ガス（LNG）などの運搬を妨害しないよう水面下で圧力を加えていると報じた。ガス業界関係者の話としている。中国は米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の緊張で自国へのエネルギー供給が不安定になることを懸念しているとみられる。中国外務省の毛寧報道局長は3日の記者会見で報道が事実かどうかコメントせず「