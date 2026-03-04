ドラゴンの魂に新たな炎だ。?炎の飛龍?こと藤波辰爾が、齢（よわい）７２にして新たな王座の戴冠を目指すことを誓った。藤波は３日、ドラゴンゲートの後楽園大会に出場。因縁あるスーパー・ストロング・マシーンの実の息子であるストロングマシーン・Ｊとタッグを結成し望月成晃（５６）、ドン・フジイ（５５）組の持つアジアタッグ王座に挑戦した。観客の圧倒的な支持を得たドラゴンは飛龍殺法を繰り出して王者組に迫ったが