２０２２年北京五輪で大本命視されながらドーピング違反で処分を受けたカミラ・ワリエワ（ロシア）が、同国内最高峰の大会「チャンネルワンカップ」（２１〜２２日、サンクトペテルブルク）で競技に本格復帰することが決まった。ワリエワは４年間の出場停止処分が明け、復帰に向けて調整を進めていた。そしてロシアメディア「チャンピオナット」は「ワリエワ選手の競技復帰後初の公式演技が、もうすぐ見られるようになる！チ