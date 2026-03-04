3日夕方、名古屋市西区で乗用車同士が衝突し弾みで1台が横転する事故があり、10歳ぐらいの女の子を含む3人が搬送されました。警察と消防によりますと、3日午後5時前、西区花原町の信号のある交差点で乗用車2台が衝突し弾みで1台が横転しました。横転した車に乗っていた50代の女性と10歳位の女の子と、もう1台に乗っていた30代の女性の合わせて3人がケガをして病院に運ばれましたが、いずれも命に別条はないということです。