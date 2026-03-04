NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝74.56（+3.33+4.67%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は大幅続伸。イラン戦争でホルムズ海峡の通過が制限されているなか、供給不足が発生する見通しであることが相場を押し上げた。イランはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のフジャイラにある中東最大級の石油基地を攻撃し、中東からの石油供給が一段と制限される公算であるほか、備蓄施設の不足によりイラク最大級