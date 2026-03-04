NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5123.70（-187.90-3.54%） 金４月限は大幅反落。時間外取引は、トランプ米大統領が「本格的な（イラン）攻撃を始めていない。大規模なものが間もなく来る」と発言するなど、イランに対しての軍事行動がさらに激化、長期化が予想され、地政学リスクは一段と高まった。しかし原油高でインフレ警戒感から米利下げ期待が後退、ドル高から手じまい売りが増え、欧州時間には１００ドルを