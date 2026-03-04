【経済指標】 主な米経済指標の発表はなし 【発言・ニュース】 ＊ウィリアムズＮＹ連銀総裁 ・雇用とインフレのリスクはより均衡化。 ・関税の影響は薄れる見込み。年末のインフレは２．５％と予想。 ・金融政策は現在適切に設定されている。 ・予想通りにインフレが低下すれば追加利下げが必要。 ・成長は堅調、労働市場の安定化の兆し。 ・失業率は今年と来年に低下を予想。 ＊カシュカリ・ミネアポリス連銀