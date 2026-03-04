ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートペアの解説を現地から務め、その言葉豊かな表現が視聴者から絶賛され、一躍人気者となった同競技元日本代表・高橋成美（たかはしなるみ＝33＝）氏は、競技生活を続けながらも難関校の渋谷幕張高校を経て、慶應大学に進学した才女として知られている。競技引退後は、フィギュアスケートの普及に尽力しながら、タレントとしてもさまざまな新しい挑戦をし続ける高橋成美氏に、挑戦を続け