◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンが強化試合最終戦を白星で飾った。井端監督は「確認することはできた。動くこともできたし、本番に向けて（戦い方の）イメージはできたかな」と総括。３―０の７回の好機で代打で投入した森下が２点適時打と結果を残し、終盤の守備固めなど、積極的に選手交代のカードを切るなど本番さながらタクトを振るった。投手陣も先発の高橋宏、２番手・金丸から藤平