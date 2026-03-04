2014年のソチ五輪・フィギュアスケート代表・高橋成美（たかはしなるみ＝33＝）氏は、2026年のミラノ・コルティナ五輪で同競技を現地から解説し、りくりゅうペアの演技を「宇宙一」などとと表現し、視聴者から絶賛され話題となった。そんな彼女、実は競技生活を続けながらも屈指の難関校として知られる渋谷幕張高校を経て、慶應大学に進学した才女としての顔を持つ。現在は解説者やタレント、日本オリンピアンズ協会の理事として