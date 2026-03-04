予想通り衆院選で歴史的大勝を収めた高市早苗首相にしばらく死角はないように見えるが、現時点で官邸が警戒を強めているのが自民党内の派閥・グループ活動についてだという。【写真を見る】ミシュラン三つ星・日本を代表するすし店にて麻生氏と濃密デートの相手は現在、自民党は400人を超える大所帯となっている。東京地検特捜部による派閥裏金疑惑の捜査を受け、当時の岸田文雄首相が自ら率いる岸田派（宏池会）の解散を表