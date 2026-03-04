攻撃により被害を受けたイランの首都テヘランの建物＝3日（ゲッティ＝共同）米国とイスラエルによる攻撃を受けたイランに滞在する邦人2人が3日、日本政府が手配したバスで首都テヘランから隣国アゼルバイジャンへ退避を始めた。2人は日本時間4日未明、首都バクーに到着した。イラン在留邦人は約200人おり、日本政府が退避希望者を募った。外務省が発表した。日本政府は2日にも、イランによる報復攻撃が続くイスラエルの中部テ