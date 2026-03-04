◇オープン戦ドジャースーガーディアンズ（2026年3月3日）ドジャースの佐々木朗希投手（26）が3日（日本時間4日）、オープン戦のガーディアンズ戦に先発。今春2度目の実戦登板で、初回に1死も奪えずに降板となったが、2回からオープン戦特別ルールで再登板した。初回に四球、安打、四球から満塁本塁打を浴び、5人目にも四球を与えたところで降板した。わずか23球だった。だが、2回にOP戦特別ルールにより、再びマウンド