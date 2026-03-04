中東情勢の緊迫に伴いドバイＷＣデー（２８日）の開催などについて、ドバイ滞在中のフォーエバーヤング（牡５歳）などを管理する矢作師が３日、栗東トレセンで取材に応じた。同師は「まずは向こうにいるスタッフのご家族や関係者の方に、心配を掛けて本当に申し訳ないです」と神妙な面持ち。その上で「人馬の安全が第一ですが、プロフェッショナルとして、調教を緩めることなく全力を尽くすだけ」と予定通りレースへ向けて調整