世界最高峰のプロピックルボールリーグ、メジャーリーグピックルボール（MLP）に日本人で初めて挑戦している船水雄太（32）が3日、都内で会見を開き、所属するマイアミ・ピックルボール・クラブと2026年シーズンも契約したことを報告した。【写真を見る】船水雄太がマイアミ・ピックルボール・クラブと再契約 「日本人初の世界チャンピオン、メジャータイトルを」会見で船水は「再契約できて非常に嬉しく思います。僕の目標として