米倉涼子演じるフリーランス外科医・大門未知子が主人公、大ヒットドラマ『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜』。2024年12月に全国公開されたシリーズ完結作『劇場版ドクターＸ FINAL』は、観客動員数245万人を突破、興行収入32.8億円を記録する大ヒット作となった（興行通信社調べ）。そんな『劇場版ドクターＸ』が、ついに地上波で初放送されることが決定。公開から1年3カ月――2026年3月19日（木）に放送される。12年続いたシリ