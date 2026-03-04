スギ花粉の飛散が、ピークを迎えています。 【写真を見る】【スギ花粉】1シーズンで「人差し指の爪ほどの面積に1000個」の計算に！対策は？「通常の眼鏡でも、眼表面への花粉付着が約30～50％程度減少」の報告も 「飛散量の予測」と「症状」について、東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。 ──花粉の飛散量は「平年並み」と予測されている地域もありますが、飛散量にかかわらず、症状がつらい人も多いよう