フェイエノールトの上田綺世は今シーズン、得点ランキング首位の18ゴールをマークしている。だが、そのすべてを前半戦で挙げており、４発を叩き込んだ昨年12月６日のズウォーレ戦以来、３か月間も得点から遠ざかっている。62分までプレーした３月１日のトゥベンテ戦でも、チームが０−２で敗れたなか、不発に終わった。公式戦10試合連続のノーゴールだ。そんな日本代表のエースストライカーについて苦言を呈したのが、元オ