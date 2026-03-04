アメリカのトランプ大統領は3日、アメリカ軍がエネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡を通過するタンカーの護衛を開始すると表明しました。中継です。ホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となり、原油価格が高騰していることからトランプ大統領はアメリカ軍にタンカーの護衛を指示しました。トランプ大統領は3日、SNSで「アメリカ海軍はホルムズ海峡を通過するタンカーの護衛を可能な限り速やかに開始する」と表明し、「アメリカは世