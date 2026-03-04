4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比830円安の5万5320円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては959.05円安。出来高は4万2612枚だった。 TOPIX先物期近は3708ポイントと前日比59.5ポイント安、TOPIX現物終値比64.17ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 55320-830 42612 日経22