「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）重賞２着の距離で反撃をもくろむ。ファンタジーＳ２着のショウナンカリスが意欲の西下だ。３カ月ぶりの実戦だが、１週前の美浦Ｗで６Ｆ８４秒０−３８秒１−１１秒８をマークし、好仕上がりをアピール。加藤士師は「調子はすごく良さそうですよ。獣医さんから『いい感じ』だと言ってもらえるくらい、先週は反応してくれました」とうなずく。前走の阪神ＪＦは初マイルに加え、８枠１８番