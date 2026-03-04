◇オープン戦ソフトバンク4―3ヤクルト（2026年3月3日みずほペイペイD）ソフトバンクの前田悠伍投手（20）が開幕ローテーション争いから脱落した。体調不良のため先発予定だった3日のヤクルト戦の登板を回避。小久保監督は「もう、無理やね。とりあえず、しばらくは（離脱）。このままリハビリして…、ちょっと厳しい。スタートラインに立っていない」と説明した。高卒3年目の前田悠は先発枠入りを目指して、オフに千賀