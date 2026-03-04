女優の篠原涼子が主演する日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）の第6話が1日に放送され、物語が大きく動き出している。今作は拘置所を舞台に、主人公の刑務官が父親殺しの容疑がかかった男（ジェシー）と恋に落ち脱獄劇を展開。第6話では、男が殺人犯ではない可能性が浮上し、混迷を極めることに。8日放送の第7話以降は、男の家族や親族が事件の謎を解く鍵を握っていく。“