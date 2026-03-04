「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（３日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉チューリップ賞２着のナムラコスモス（牝、大橋）は、引き続き田口とのコンビで桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう。同１２着のソルパッサーレ（牝、四位）は浜中とのコンビ継続で忘れな草賞（４月１２日・阪神、芝２０００メートル）へ。きさらぎ賞４着