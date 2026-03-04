◇オープン戦ソフトバンク4―3ヤクルト（2026年3月3日みずほペイペイD）首痛のため欠場が続いていたソフトバンク・柳田が実戦復帰し、存在感を示した。「4番・左翼」で先発し、3回2死一、二塁で内寄りの変化球を右前打。「まあまあでしたかね」と笑顔で振り返った。2回先頭での1打席目はフルカウントから四球で出塁。1安打1四球の2出塁とし「見え方はオッケー。またですね」と親指を上げ、馬がデザインされたグラウンドコ