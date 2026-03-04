「有力馬次走報」（３日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆１日の中山９Ｒで騎乗していたキャピタルリッチが故障し、向正面で落馬した菅原明良騎手（２４）＝美浦・フリー＝が、第３腰椎椎体骨折で全治２〜３カ月と診断されたことが３日、分かった。◆中山記念３着のエコロヴァルツ（牡５歳、栗東・牧浦）は、大阪杯（４月５日