日本ハムの「2026シーズン開幕スペシャルパーティー」が札幌市内のホテルで開かれた。球団関係者ら240人が参加。今季から新加入の有原や西川らが紹介され、新庄監督は森本外野守備走塁コーチとトークショーを行った。チームスローガン「DOMIれ！」を掲げており、新選手会長の清宮幸は「今年、圧倒的に勝ちます！」と決意表明した。