お笑い芸人の小籔千豊（52）が、2日放送のテレビ朝日『耳の穴かっぽじって聞け！』（毎週月曜深1：58〜）に出演。自身のコンビ解散を振り返った。りくりゅうへの”禁断の質問”に小籔千豊“激怒”→アナウンサーが謝罪の事態「中学校の時の友だち、バレーボール部」の相方と、ビリジアンという名前で7〜8年コンビを組んでいたという小籔。ネタを考える小籔が「ファミレス行かへん？」と電話すると、ネタ合わせの合図だったと