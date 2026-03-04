米国とイスラエルによるイランへの攻撃は激しさを増し、長期化する可能性が出てきた。空爆が続く首都テヘランで飲食店を営む男性（５０）が３日、通話アプリを使った読売新聞の取材に応じ、爆発音におびえながら暮らす日々を語った。（小峰翔、木村誠）昼夜問わず空爆「今しゃべっている間も後ろで爆音が聞こえる」。男性は、時折すすり泣くようにして言葉を絞り出した。読売新聞はこの日、宇都宮市の自動車販売会社社長（４