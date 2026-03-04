「弥生賞ディープ記念・Ｇ２」（８日、中山）未知の魅力を秘めるバリオスが一発長打を狙う。ダート短距離で活躍するヘリオスの半弟という良血馬。兄と違ってキタサンブラック産駒らしく距離はあった方が良さそうなタイプ。デビュー戦も２０００メートルで勝っている。新馬戦勝ち直後の重賞挑戦となるが、初戦の勝ちっぷりがなかなかのもの。相手強化、中山への長距離輸送など克服すべき課題はあるが、一気にクリアする可能性も