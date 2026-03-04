「楽しいことだけ、やろう!」「なぜこんなに甘すぎるのか…」――俳優の町田啓太と松本穂香が、4月11日にスタートする日本テレビ系ドラマ『タツキ先生は甘すぎる!』(毎週土曜21:00〜)に出演することが4日、発表された。フリースクールを舞台に、正反対の価値観を持つ関係を演じる。(左から)町田啓太、松本穂香今作は、学校に行きたくない子どもたちと、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していくヒュー