高すぎるスペックが転職の際に足かせになることがあるようだ。投稿を寄せた愛知県の60代男性（ITエンジニア）は、20数年前の苦い経験を振り返った。当時はシステムエンジニア（SE）として活動していたが、案件が途絶え、食いつなぐために他業種への就職活動を余儀なくされた。しかし、立派な学歴や職歴、そしてSEに欠かせない数々の資格が、思わぬ足かせとなったのだ。（文：長田コウ）「技術者は扱いにくいというイメージがある」