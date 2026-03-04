どんな人生を歩んでいても、「あのとき、ああしていれば……」と思うこともあるだろう。投稿を寄せた東京都の50代男性（専門職／年収1300万円）は、新卒時の選択を今でも「人生の分岐点だった」と振り返る。当時、父の縁で「鉄道会社」と「化粧品会社」の2社から内定を得ていたが、その選択が仕事だけでなく、プライベートの幸せまで奪うことになったという。（文：長田コウ）地元を離れることなり、彼女との関係が……男性が本当