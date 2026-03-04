モデルで女優の梶原叶渚が、篠原涼子主演の日本テレビ系連続ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」（日曜・後１０時半）に日下春臣（竹財輝之助）の娘で、殺人犯の怜治（ジェシー）の妹・寿々を演じている。寿々は高校１年。腕に虐待を受けた傷跡を残し、春臣の殺害事件以降、不登校になり、何かに怯え続けている。第６話で怜治が父親殺害事件の犯人ではないことがほのめかされ、事件の裏にある陰謀、日