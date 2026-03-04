ＷＢＣ米国代表が２日（日本時間３日）、米アリゾナ州フェニックスで始動した。投手はブルペンで投球、野手は内外野の連係守備などを確認した後、フリー打撃で大きな当たりを連発した。投打にメジャーを代表する選手がそろい「史上最強」とも言われる。初出場で主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（３３）＝ヤンキース＝は「部屋全体が（スターの）『存在感』であふれていた」と興奮気味で「コーチ陣もすごい。球史に残る者