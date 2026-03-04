テレビ朝日は、１９日午後７時から女優・米倉涼子主演の「劇場版ドクターＸＦＩＮＡＬ」（田村直己監督、２０２４年１２月公開）を地上波初放送するこをが３日、発表した。米倉が「私、失敗しないので」を決めぜりふにフリーランスの天才外科医・大門未知子を演じた医療ドラマ。２０１２年１０月期から同局系で始まり、第７期まで放送された。同映画をもってシリーズは終了。本作は「ドクターＸ」のエピソードゼロとも言える