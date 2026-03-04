日本人選手として初めてピックルボールの米プロリーグ「メジャーリーグ・ピックルボール（ＭＬＰ）」でプレーした船水雄太（３２）が３日、マイアミと再契約したと発表した。東京都内で記者会見し「主力として自覚を持ってチームを優勝に導く」と意気込んだ。ピックルボールは「パドル」と呼ばれるラケットで穴が開いたプラスチック製の球を打ち合うラケット競技。ピックルボールワン社によると、２４年の米国での競技人口は約