流通経大は３日、男子サッカー部の部員５人が違法薬物の使用を認め、同部の寮が麻薬取締法違反の疑いで茨城県警の家宅捜索を受けたと発表した。大学は午後に千葉・柏市内で会見し、片山直登学長は「多大なるご心配とご迷惑をおかけし、心より深くおわび申し上げます」と謝罪した。部を無期限の活動停止とし、学内に危機管理対策本部専門部会を設置して事案の解明に取り組む方針を示した。×××