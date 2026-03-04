俳優の玉木宏が主演を務める、5日放送のフジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜後10：00）の第9話に齊藤京子、佐野和真がゲスト出演することが発表された。【写真】大人の艶感…純白のウエディングドレスを着こなす齊藤京子玉木演じる主人公である凄腕保険調査員・天音蓮（あまね・れん）の元へ舞い込む保険金案件を通じて、さまざまな情報に絡み合う物語。今回、深山リサーチに持ち込ま