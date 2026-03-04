千葉県警察本部千葉県香取市の香取神宮に2015年、油のような液体をまいたとして、県警は4日、建造物損壊の疑いで米国在住で日本国籍の医師金山昌秀容疑者（63）を逮捕した。米国から日本へ引き渡され、航空機内で逮捕状が執行された。15年に全国の寺社などで同様の被害が相次いでおり、関連を慎重に調べる。捜査関係者によると15年に香取神宮の建造物に液体をかけた疑いが持たれている。金山容疑者は4日夕、羽田空港に到着する