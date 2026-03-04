イスラエル軍はイランの首都テヘランの大統領府などを攻撃したほか、「インフラを標的とした大規模な空爆を開始した」と発表しました。また、ハメネイ師の後継者を選ぶ会議が行われていた施設が攻撃を受けたと、複数のメディアが伝えています。イスラエル軍は3日、イランの首都テヘランの大統領府と最高安全保障委員会の建物を攻撃したほか、「インフラを標的とした大規模な空爆を開始した」と発表しました。また、中部コムでは、