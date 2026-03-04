札幌・白石警察署は2026年3月3日、釧路市の六代目山口組旭導会構成員の高橋洋輝容疑者（52）と知人で住所不定・無職の男（49）を詐欺と古物営業法違反の疑いで逮捕しました。高橋容疑者は無職の男と共謀し、2021年6月28日ごろ、暴力団員であることを隠してフリーマーケットアプリに登録し、不正に利用権を得た上で、2025年2月6日から7月13日ごろまでの間、北海道公安委員会の許可を受けずに中古自動車4台を売買した疑