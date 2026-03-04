札幌・白石警察署は2026年3月3日、傷害の疑いで自称・札幌市在住の会社役員の男（50）を逮捕しました。男は2026年2月18日午前3時ごろ、札幌市白石区の飲食店で、元交際相手の女性（51）に対し、顔面を殴打するなどの暴行を加え、けがを負わせた疑いが持たれています。2月18日午前5時半ごろ、女性が警察署で「元交際相手に暴力を受けた」と被害を訴え、事件が発覚しました。調べに対し男は「手を出したことは間違いない」と容疑を認