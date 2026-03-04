札幌・西警察署は2026年3月3日、住所不定・職業不詳の17歳の少年を窃盗の疑いで逮捕しました。少年は2025年11月28日午前0時50分ごろ、札幌市西区のコンビニエンスストアで、カップ麺や飲料水など10点以上（販売価格合計5089円）を盗んだ疑いが持たれています。28日午前1時20分ごろ、店の店員から「店の商品が盗まれた」と110番通報がありました。警察によりますと、少年はかごに商品を入れ、支払いをせずに店を出たところが防犯カ