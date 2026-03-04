北海道旭川市の神居古潭で、１７歳の女子高校生が川に転落し殺害された事件で、殺人の罪などで起訴された内田梨瑚被告の裁判員裁判が５月２５日から始まることが決まりました。殺人などの罪で起訴されているのは、旭川市の内田梨瑚被告２３歳です。起訴状などによりますと、内田梨瑚被告は２０２４年４月、旭川市の神居大橋で留萌市に住む女子高校生を全裸にしたほか、橋の欄干に座らせ「落ちろ」「死ねや」と言うなどして川に落と