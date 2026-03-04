◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）大勢の万全な姿が、本大会前最終戦の大きな収穫の一つだった。７回から４番手でマウンドに上がり、１回無安打無失点。緊急降板から４日ぶりの登板ながら最速１５７キロを計測するなど上々の仕上がりを披露した守護神候補は「（捕手の）若月さんがうまくリードしてくれたおかげですし、元気よく投げられる姿を見せられた。井端さんも安心してくださったかな」と明るい