三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第130話は、大学入試における「試験終了後の過ごし方」について考える。「合格発表待ち」で気がゆるむと…東京大学現役合格を目指す龍山高校の生徒たち。二次試験を直前に控える中、人間関係のわだかまりを解消し、気持ちを新たにするのだった。現実世界では国公立大学入