◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）頼りになる男が、侍の先発オーダーに名を連ねた。２日にチームに合流したブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が「５番・三塁」で先発出場。４打席で安打こそなかったが、７回先頭では冷静に四球を選んで出塁。その後、森下の適時打で４点目のホームを踏むなど勝利に貢献した。「僕もセレブレーション（お茶をたてるまねをする新パフォーマンス）をいっぱいできる