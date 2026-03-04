アメリカのトランプ大統領はイラン国内の反体制勢力に対して支援する用意があり、一部のグループと交渉を行っているとアメリカメディアが報じました。ウォール・ストリート・ジャーナルは3日、トランプ大統領はイラン国内で武装蜂起する意思がある勢力に対し、支援の用意があると当局者が明らかにしたと報じました。1日にトランプ大統領がイラン国内などに勢力を持つクルド人指導者と会談したほか、政権の弱体化によって利益を得よ