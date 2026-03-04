中日のドラフト1位・中西（青学大）と同2位・桜井（東北福祉大）がそろって開幕ローテーション入りする可能性が浮上した。新人2人が抜てきされれば、ドラフト制以降では球団初となる。雨天中止になったDeNA戦で先発予定だった中西は、きょう4日の同戦でスライド登板し、桜井は2番手以降に回る。開幕投手内定の柳や大野らベテランがいる一方、侍ジャパン選出の高橋宏と金丸には調整に不透明な部分が残り、中西と桜井は有力な先